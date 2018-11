Achttien maanden cel voor medewerker Bussums kinderdagverblijf om kinderporno en misbruik

BUSSUM - Een 50-jarige voormalige medewerker van een kinderopvang heeft een celstraf van dertig maanden opgelegd gekregen, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en misbruik van een jong meisje.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde Martijn R. voor het bezit van honderden filmpjes en foto's, vooral van meisjes van een jaar of zes. Dat is ook de leeftijd dat het meisje had toen het jarenlange misbruik van haar begon.

Lees ook: Ouders reageren geschokt tijdens informatiebijeenkomst over kinderpornozaak

Ondanks R.'s ontkenningen achtte de rechtbank bewezen dat hij het meisje meer dan 25 jaar geleden heeft misbruikt, onder meer tijdens vakanties met haar familie. R. heeft alleen erkend dat hij "bloot op bloot'' met haar heeft geknuffeld en dat hij daar opgewonden van raakte.

Lees ook: ‘Verdachte kinderporno bekende ontuchtelijke handelingen met meisje’

De rechtbank bepaalde tevens dat de man zich intensief moet laten behandelen aan zijn pedofiele stoornis. Daarnaast is hem een verbod opgelegd de komende drie jaar met kinderen te werken.