'Kleine' ondernemers winkelcentrum Beverwijk wijken voor grote retailers: "Word ik niet vrolijk van"

BEVERWIJK - Winkelcentrum MarLo Center in Beverwijk gaat op de schop. Eigenaar DreefBeheer heeft besloten om grotere retailers de ruimte te geven en om dat te realiseren worden de panden van 22 ondernemers gesloopt. Dat levert bij velen boosheid, frustratie en verdriet op. "Onze muziekwinkel zit hier al 75 jaar."

Een half jaar geleden kregen de gedupeerde ondernemers een brief van DreefBeheer, waarin stond dat huur van het pand werd opgezegd. "De door u gehuurde bedrijfsruimte zal in het kader van herontwikkeling ingrijpend worden gewijzigd", zo leest Paul van winkel 'TimmerMuziek' voor uit de brief. "Daarna zal het gehuurde niet meer in de huidige vorm bestaan."

Kortom: Paul en 21 anderen moeten eruit. Er staan inmiddels al aardig wat panden leeg op het MarLo-terrein, maar TimmerMuziek zit nog op zijn 'vertrouwde plek'. "We zitten hier al zolang. Ik dacht ook echt dat ik hier tot mijn pensioen zou kunnen zitten", zo vertelt hij. "Ik word hier niet vrolijk van."

De ondernemer baalt er naar eigen zeggen vooral van dat hij veel investeringen heeft gedaan in het pand. "Ik heb dit van binnen nog extra opgeknapt met gitaarwanden, rolluiken, warmtegordijnen, een airco, een keuken en een toilet. Dat heeft me veel geld gekost."

'Kleine ondernemer weggedrukt'

Ook het eetcafé heeft een brief ontvangen en moet per 1 januari de spullen inpakken. Het contract wordt niet verlengd, overleg is er niet geweest en er wordt geen alternatief aangeboden. "Wel worden nog onderhoudskosten van het terrein, met terugwerkende kracht, door de eigenaar in rekening gebracht. Juridisch kunnen we hier niet tegenop. De kleine ondernemer wordt weggedrukt en dat is heel jammer."

Reactie DreefBeheer

De eigenaar van het MarLo Center liet weten dat het opzeggen van de huur van de ondernemers valt "binnen de geldende wettelijke kaders en de inhoud van de desbetreffende huurovereenkomsten. De huurders zijn hierover reeds geïnformeerd."



Het bedrijf stond NH Nieuws niet toe dat er filmopnamen werden gemaakt op het winkelgebied. "Het is standaardbeleid dat wij dergelijke opnamen niet toestaan", aldus projectontwikkelaar Peter Horst. Wel werd verzocht om aandacht te besteden aan "de positieve kant van de herontwikkeling".