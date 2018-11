Vroege uitschakeling judoka's Tsjakadoea en Cornelisse

DEN HAAG - Judoka's Tornike Tsjakadoea en Pleuni Cornelisse zijn op de eerste dag van de Grand Prix in Den Haag vroegtijdig uitgeschakeld. Op deze eerste dag komen de lichtste gewichtsklassen op de tatami.

Tsjakadoea was vol vertrouwen begonnen aan het toernooi in eigen land nadat hij in oktober bij de Grand Prix in Mexico goud won in de klasse tot 60 kilogram.

In de eerste ronde was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de judoka uit Amstelveen. Die ronde won hij op ippon van de Bulgaar Valentin Alipiev. In de tweede ronde bleek de Belg Jorre Verstraeten in de golden score de beste met een wazw-ari, zodat Tsjakadoea een medaille kon vergeten.

Pleuni Cornelisse

Voor Pleuni Cornelisse uit Schagen was het toernooi nog sneller voorbij. Zij sneuvelde al in de eerste ronde van het toernooi in de klasse tot 57 kilogram op ippon van de Chinese Tongjuan Lu.