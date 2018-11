Deel dit artikel:













Toussaint zwemt nieuw NR op 100m rugslag Foto: EPA/Ian Langsdon

SINGAPORE - Kira Toussaint heeft tijdens wereldbekerwedstrijden korte baan in Singapore opnieuw aangetoond dat ze in topvorm verkeerd. Ze won de 100 meter rugslag in een nieuw Nederlands record van 55,92. Dat is 0,29 sneller dan haar oude record van 56,21, dat ze vorig jaar zwom tijdens het EK kortebaan in Kopenhagen.

Achter de 24-jarige Toussaint eindigden de Australische zwemsters Minna Atherton en Emily Seebohm als tweede en derde. Zij zwommen een tijd van respectievelijk 56,21 en 56,47. Gisteren zwom Toussaint ook al een nieuw Nederlands record op de 50 meter rugslag. Lees ook: Toussaint in Nederlands record naar winst wereldbeker