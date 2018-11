Zo maak je je eigen veganistische banketstaaf

ZAANDIJK - Het is bijna Sinterklaasavond en dan draaien de banketbakkers overuren. Wie nog een lekkere banketstaaf wil hebben op 5 december kan die volgens bakker Yvonne Delorne dus beter zelf maken. Zij laat ons zien hoe je er eentje moet maken. En niet zomaar eentje: een veganistische banketstaaf!

"We hebben al meer dan dertig kilo pepernoten verkocht de laatste dagen", laat Yvonne Delorne aan NH Nieuws weten. Samen met Bunyamin Konukserver heeft zij een bakkerij vlak naast de Zaanse Schans.

Een aantal jaar geleden werden de twee bakkers door een klant gevraagd een veganistische appeltaart te bakken. "Ik wist wel wat vegetarisch was, maar veganistisch...", herinnert Bunyamin zich zijn verbazing.

Onderzoek

Er werd flink wat onderzoek gedaan, want er mocht dus geen melk, eieren, boter of honing worden gebruikt. "De eerste croissant die we bakten smaakte anders." Inmiddels winnen de twee prijzen voor hun veganistische broden en banket.

"Alle goede bakkers zijn op 5 december al helemaal uitverkocht", zegt Yvonne. Om ervoor te zorgen dat je straks niet met lege handen staat, laat ze ons in de twee onderstaande videos zien hoe je zelf een veganistische banketstaaf maakt en veganistische pepernoten.

Zo maak je een veganistische banketstaaf: