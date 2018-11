Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afsplitspieten pakken pepernoten in Foto: NH Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Nog één nachtje slapen en dan komt de Sint eindelijk weer aan in Nederland. Toch is de landelijke intocht in Zaandijk niet de enige plek langs de Zaan waar de goedheiligman voet aan wal zet. Op 24 november zal hij namelijk ook Zaandam-Zuid bezoeken. En daar is heel veel strooigoed voor nodig.

Het is druk en warm in het zaaltje van Stichting Dirk Prins, waar meer dan vijftig vrijwilligers bezig zijn om honderden kilo's pepernoten in plastic zakjes te scheppen. "Het lijkt wel slavenwerk" roept een vrouw uit met een grote glimlach. Het Sinterklaasfeest zou na de landelijke intocht de grootste Sinterklaas happening in Zaanstad moeten worden. "De burgemeester zal de sint verwelkomen", laat organisator René de Reus weten. Niet welkom

De intocht wordt georganiseerd door Stichting Sinterklaascomité Zaanstad. Deze stichting kwam vorige maand in het nieuws vanwege het niet deelnemen aan de landelijke intocht omdat de pieten daar niet zwart zijn. Lees ook: Sinterklaascomité Zaanstad trekt zich terug uit landelijke intocht vanwege 'roetveegpiet' Secretaris Patrick van Oorschot vertelt dat ze nu door de politie zijn gevraagd om niet naar de landelijke intocht te komen kijken. "Er zijn veel demonstratiegroepen aanwezig en het zou niet goed zijn als we daar tussen staan". Ook zouden de 'afsplitspieten' een aanzuigende werking op de pers kunnen hebben. Daarom zullen ze niet bij de intocht aanwezig zijn. Toch hoopt de organisatie op een heel mooi eigen feest. "We gaan er een groots feest van maken en hopen dat het een leuke en en gezellige middag blijft." Het Sinterklaasfeest zal plaatsvinden op en rond de Burcht in Zaandam.