Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Publiek geheim dat Sinterklaas eerst even in Heemstede aankomt Foto: Julieta Meneses Foto: Julieta Meneses

HEEMSTEDE - Het is een heuse traditie en een publiek geheim: Sinterklaas komt, voordat hij morgen aanmeert in Zaandam, eerst even langs in Heemstede.

Terwijl de kinderen op de Zaanse Schans nog uit volle borst zingen, komt de Sint met de boot al binnen op het water bij het molentje aan de Herfstlaan. Via de Vrijheidsdreef gaat hij daarna naar het raadhuis van Heemstede, waar burgemeester Astrid Nienhuis hem om 12.15 uur ontvangt. Na zijn officiële intocht in Zaandam, dat op tv wordt uitgezonden, reist de Sint met zijn pieten snel per trein naar Overveen. Om precies 15.46 wordt hij daar opgewacht door burgemeester Elbert Roest. Haarlem

De volgende dag, op zondag om 13.00 uur, meert hij met de echte Pakjesboot 12 aan langs het Spaarne in Haarlem, aan de Koudenhorn ter hoogte van de Valkestraat. Ook Amerigo is er dan en vervolgens rijdt de Sint ter paard via de Damstraat, de Grote Houtstraat en de Gedempte Oude Gracht naar het stadhuis op de Grote Markt. Het centrum van Haarlem zal op dat moment even moeilijk bereikbaar zijn als je met de auto wilt komen. Voor fietsers zijn er extra fietsenstallingen geregeld aan de Koudenhorn. De Sint en zijn Pieten worden ontvangen door de loco-burgemeester, Cora-Yfke Sikkema. Zij vervangt burgemeester Jos Wienen, die helaas niet kan komen omdat hij de Haarlemse kinderen niet wil opschrikken met zijn bewapende beveiligingsagenten. Hulpsint op het strand

Eén van de hulpsinterklazen komt zondagmiddag om 13.00 uur, via een supersnelle boot van de KNRM, aan op het strand van Zandvoort, ter hoogte van de rotonde bij het Jutters MuZEEum. Te paard gaat hij daarna naar het raadhuis, waar burgemeester Niek Meijer samen met de Zandvoortse kinderen hem toezingt. Ook gaat de Sint dan naar de Korver Sporthal waar kinderen meedoen aan het Sinterklaas Specktakel.