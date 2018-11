Crisis Hart voor Hilversum bereikt dieptepunt na royeren raadslid

HILVERSUM - Het dieptepunt is bereikt bij de grootste Hilversumse politieke partij Hart voor Hilversum. De partij die zegt te staan voor openheid en transparantie, was dat de afgelopen maanden totaal niet volgens eigen leden. Zij eisten een algemene ledenvergadering en royeerden daarin raadslid Henk Blok, omdat zijn gedrag in hun ogen niet door de beugel kan.

Voorafgaand aan de vergadering in Wijkcentrum de Geus was de sfeer gespannen. Een aantal leden stond lijnrecht tegenover elkaar. Meijndert Ruitenberg, voorzitter van het wijkcentrum en tevens oprichter van Hart voor Hilversum, drukte iedereen op het hart om niet te gaan vechten en elkaar te laten uitspreken.

Maar binnen een minuut was het raak. Er werd direct bezwaar gemaakt over de nieuwe voorzitter van de partij en daarna was er bezwaar tegen de uitgenodigde pers. De journalisten waren niet welkom op een algemene ledenvergadering, zo dacht een lid. Toen de meerderheid van de leden toch vond dat de pers bij de vergadering mocht zijn, 'want Hart voor Hilversum staat voor openheid en transparantie', ging de vergadering verder.

Maar zonder wethouder Karin Walters, oud-wethouder Angelika Pelsink, raadslid Henk Blok en Regie Redmeijer. Zij wilden niet vergaderen over personen zolang de pers erbij was. Fractievoorzitter Jan Slingerland bleef wel. "Ik wil niet weglopen voor confrontaties en ik hoop dat als we hier weggaan dat we de mensen in het veld weer steunen, want de afgelopen maanden heb ik mij in de steek gelaten gevoeld."

Ook raadslid Michiel Eerenberg bleef bij de vergadering en hij legt uit waarom:

Wethouder

Een week geleden is Angelika Pelsink opgestapt als wethouder en eigenlijk is tot op de dag van vandaag niet duidelijk hoe zij ineens wethouder is geworden, want ze was helemaal geen oorspronkelijke kandidaat. Eigenlijk zou Jerry Braaksma de tweede wethouder van Hart voor Hilversum worden, maar ineens kwam Pelsink uit de hoge hoed. "We hebben haar gewaarschuwd, omdat ze geen bestuurlijke ervaring heeft, maar ze heeft niet naar ons geluisterd", vertelde een lid. "Het verbaast ons dus ook niet dat ze is opgestapt, maar we hadden wel gedacht dat ze de kerst nog zou halen." Het blijkt dat Pelsink gewoon niet functioneerde als wethouder.

De fractie heeft helemaal geen tijd en ruimte gehad om te reageren op het vertrek van Pelsink. Ze heeft niets met de fractie gedeeld. De fractievoorzitter heeft de raadsleden opgebeld en het persbericht voorgelezen.

En net toen gedacht werd dat iemand anders de plek van haar zou overnemen, is er besloten dat de gemeente Hilversum met zes wethouders doorgaat. Opnieuw is er geen overleg geweest binnen de fractie en met de leden. "M'n broek zakte ervan af", aldus een betrokken lid.

Weer moesten de leden in de media lezen dat de gemeente doorging met zes wethouders. "Hart voor Hilversum is juist verbinden en met elkaar praten en met elkaar open zijn. Het gaat erom dat wij gehoord willen worden. Dat is Hart voor Hilversum", verwijt een lid de fractie.

Moties

Voor een aantal leden is de maat vol wat betreft het gedrag van Henk Blok. Ze tolereren het niet langer en door middel van een motie willen ze hem uit de partij zetten. De motie luidt: "Fractielid Henk Blok heeft voorafgaand aan de vergadering van vanavond ontoelaatbare druk uitgeoefend op het voormalig bestuur om deze door de leden gewenste vergadering te verhinderen. Hiermee geeft de heer Blok blijk van minachting voor de wens van de leden, zodat redelijkerwijs niet langer van de vereniging kan worden gevergd zijn lidmaatschap van Hart voor Hilversum te laten voortduren."

Met 27 stemmen voor de motie, zes tegen en één onthouding van stemmen wordt de motie aangenomen en is Henk Blok per direct geen lid meer van Hart voor Hilversum. Dit betekent ook dat hij niet meer in de fractie voor Hart voor Hilversum kan zitten. Hij kan zijn zetel meenemen en doorgaan als eenmansfractie of hij kan zijn zetel terug geven aan de partij zodat er een nieuw raadslid gekozen kan worden.





Fractievoorzitter Jan Slingerland laat vandaag aan NH Nieuws weten dat Blok is aangeslagen door het nieuws dat hij uit de partij is gezet. Slingerland wil eerst bekijken of het besluit van de ALV rechtsgeldig is voordat hij verder kijkt naar wat dit betekent voor de fractie. "Het is voor mij eerlijk gezegd de vraag of dit zo maar mag. Dat wil ik eerst goed uitgezocht hebben", vertelt Slingerland. Maandag komt de fractie samen om het vervolg te bespreken.

Eenzelfde motie wordt ook ingediend tegen Karin Walters. Een aantal leden vindt dat ook zij uit de partij moet worden gezet. Deze motie wordt uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar aangehouden. Dit betekent dat er later op teruggekomen wordt. De leden van de partij hopen en verwachten dat ze zichzelf verbetert. Het blok 'Walters-Blok' is nu gebroken en dat gaat een hoop schelen, denken de leden.

Oud-voorzitter Marjon Heijnen denkt dat de partij nu de bodem van de put wel heeft gezien en ze kijkt graag vooruit:

Vroeger

Iedereen is het erover eens dat Hart voor Hilversum verandert en vroeger 'transparanter' was dan tegenwoordig. "Ik weet niet of de schade naar de kiezers nog goed te maken is", aldus een prominent lid. " De weg die je moet ingaan, is met de openheid die wij graag willen. Wil je Hart voor Hilversum echt nieuw leven inblazen, dan moet er naar buiten beter gecommuniceerd worden", zegt een ander.

"Hart staat voor hart, hart staat voor burgers. Ik hoop dat dat weer terugkomt". Met dit statement eindigt een tumultueuze avond.