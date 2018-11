Alles wat je moet weten over de sinterklaasintocht in Zaandam

ZAANDAM - De boot met daarop Sinterklaas, de Pieten en alle cadeau's koerst op volle stoom richting ons land. Morgen komt de goedheiligman naar verwachting aan in Zaandam. Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze oer-Hollandse traditie.

Zo lijkt de Sint nogal verkikkerd te zijn op Noord-Holland als de cijfers erop nagekeken worden. Sinds de eerste sinterklaasintocht die live werd uitgezonden op televisie in 1963, kwam de Sint elf keer aan in Amsterdam, drie keer in Enkhuizen en Hoorn. Ook Medemblik, Monnickendam, Alkmaar, Volendam, Marken en Muiden waren prima plekken om aan te meren, aldus Sinterklaas.

De intocht in Zaandam

Het bleef even spannend of de Sint en - met name - zijn gevolg dit jaar wel welkom waren in Zaandam. Maar nu alle lichten op groen staan, gaan naar verwachting 30.000 bezoekers richting de stad om de Sint te verwelkomen. De organisatie beveelt aan om met de fiets te komen. Mensen kunnen hun stalen ros kwijt op de Leeghwaterweg, op de Kalverringdijk, in meerdere stallingen aan de Berkenweg, op de kruising Kreeftstraat/Zonnepad en op het Ezelspad.

Automobilisten worden met borden op de snelwegen en wegen naar een speciale parkeerplaats op de Hoogtij in Zaandam geleid. Vanaf daar wordt het publiek met pendelbussen naar de intocht gebracht. De NS zet extra treinen in, tijdens de intocht geldt er een aparte dienstregeling voor de bus.

Hieronder de route die morgen afgelegd zal worden:

Mindervaliden

Er zijn een beperkt aantal speciale parkeerplekken voor mindervaliden. Je moet je van te voren aanmelden door een mail te sturen naar sinterklaas@zaanstad.nl. Daarin vermeld je de naam en geboortedatum van alle inzittenden, je geeft een e-mailadres op van een contactpersoon en voeg je een kopie van de gehandicapten-parkeerkaart toe.

Het weer

Het lijkt erop dat de Sint het goede weer uit Madrid heeft meegenomen. Voor morgen is er zon voorspeld en met een graad of 8 zal het goed vertoeven zijn. Wel is er kans op een lokale pepernotenregenbui. Ook het paard van Sinterklaas is klaar voor de drukste weken van het jaar. De schimmel wordt klaargestoomd bij manege De Delft: "We hebben een speciale hoefsmid ingehuurd, zodat Amerigo soepel over de daken kan lopen", aldus de verzorger van Amerigo.

Veiligheid

Om de veiligheid van zowel de Sint met zijn gevolg als alle ouders en kinderen langs de kant te garanderen, zijn er flink wat beveilingsmaatregelen getroffen. Zo zouden er volgens twee bronnen binnen de gemeente zo'n 600 politieagenten op de been zijn. Zij worden nog bijgestaan door een landelijk politieteam en 150 beveiligers, vertelt Marianne de Boer van VVD Zaanstad.

Bij de bezoekers van de sinterklaasintocht worden verder de tassen en jassen gecontroleerd. Dat werd deze week bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst voor omwonenden. "Die doorzoeking zal tot maximaal een kwartier vertraging leiden," aldus een woordvoerder van de gemeente.

Toeristen

Ook toeristen zijn van harte welkom bij de intocht. Wel moeten veel toeristische winkels hun deuren tijdelijk sluiten. Bij de kaaswinkel van Henri Willig verwachten ze dat het verplicht sluiten wel wat gaat kosten, omdat ze dan moeilijk te bereiken zijn. Judith Coert van het snoepwinkeltje de gekroonde Duivenkater denkt dat ook, maar ziet er ook de positieve kant van in. "Want als het op tv komt... hoe mooi wil je het hebben?"

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder maakte over de sluiting van toeristenwinkels.