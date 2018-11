Omwonenden Haarlemse Koepel vrezen hoge studentenwoningen

HAARLEM - Buren van de Haarlemse Koepel waar een onderwijsinstelling wordt gerealiseerd, zijn boos over de plannen voor hoge studentenwoningen rondom de voormalige gevangenis. "Ze willen 360 studio-appartementen op een paar vierkante meter proppen en dan kunnen ze alleen maar omhoog", vertelt wijkraadvoorzitter Albert Diederik.

De omwonenden hebben gisteravond voor de tweede keer met Elan Wonen en de studentenhuisvestingstichting Duwo gesproken over de woningbouwplannen. De gebouwen rondom De Koepel zijn verkocht aan deze coörperaties om financiële perikelen op te lossen.

De buurt is geschrokken van eerste tekeningen van de appartementen. Om het benodigde aantal woningen te bereiken moet er drie lagen hoog gebouwd worden. De galerij komt dan aan de kant van de bestaande huizen, zag Albert Diederik op de tekeningen. "En de bewoners zijn bang dat ze daardoor veel overlast krijgen."

Bij de totstandkoming van de plannen voor een University College heeft de buurt zich achter de initiatiefnemers van Stichting Panopticon geschaard. Ook omdat er mondelinge afspraken gemaakt werden over de hoogte van eventuele bouwplannen om De Koepel heen.

Nu er andere partijen zijn betrokken bij deze woningbouw, worden die afspraken niet gehonoreerd. "De buurt voelt zich nu een beetje in de maling genomen, maar er stonden ook geen handtekeningen onder", erkent Diederik.

De wijkraad buigt zich de komende weken over de tekenplannen van Elan en Duwo en komt dan met een kritische kanttekeningen en mogelijk alternatieven. Diederik wil ook dat de gemeente zich wat actiever inzet om problemen te voorkomen. "We willen er wel gezamelijk uitkomen, juist omdat we ons zo hebben ingezet voor de plannen voor De Koepel."