Taalmaatjes helpen laaggeletterden met lezen en schrijven in Noordkop

SCHAGEN - Schagen en Hollands Kroon zetten Taalmaatjes in om laaggeletterden op weg te helpen. Het aantal mensen dat slecht kan lezen en schrijven is nog steeds te groot en er rust een taboe op om hulp te vragen. "Daar moeten we zo snel mogelijk van af."

De cijfers liegen er niet om, volgens Esther van Vugt van het Taalmaatjesproject. Van de laaggeletterden in de kop van Noord-Holland is 60 tot 70 procent autochtoon. "De problemen worden steeds groter, zeker met de digitalisering. Ga maar eens een treinkaartje halen op het station. Dat kan tegenwoordig alleen nog maar via een apparaat."

In de bibliotheek van Schagen krijgt de Poolse Ewelina Pawlak les van Taalmaatje Liesbeth Ranzijn. De lessen zijn laagdrempelig. "Het gaat erom dat ze leert wat ze nodig heeft, om boodschappen te kunnen doen, om haar baby straks voor te kunnen lezen of straks een nagelstudio te beginnen. Het is voor mij een stimulans dat Ewelina zo gemotiveerd is."

Ewelina doet haar best op alles wat met het ontbijt, lunch en het avondeten te maken heeft, maar ook dierenplaatjes moeten in het Nederlands worden vertaald. "Ik vind Nederlands moeilijk. Ik wil het leren." In gebrekkig Nederlands kan ze vertellen dat het goed gaat met haar man en haar baby.

Voorlezen

Taalmaatje Liesbeth herkent het probleem van laaggeletterdheid. "Vooral in de bollengebieden was het heel gewoon dat je na de lagere school meteen het veld in ging en het bedrijf van je ouders overnam. Van studeren of verder leren kwam het vaak niet. Dat gaat lang goed, totdat er allemaal regels komen vanuit Europa of kleinkinderen die je niet kan voorlezen."

Prettiger leven

Nu krijgen vooral arbeidsmigranten les van de Taalmaatjes. Dat wil Esther van Vugt gauw veranderen: "Het is echt niet de bedoeling je met een Taalmaatje supergoed moet kunnen lezen en schrijven. Ik wil er zo graag voor pleiten dat het taboe eraf gaat. Net als dyslexie is laaggeletterdheid is er gewoon. Kijk wat voor hulp je daarbij nodig hebt om je leven prettiger te maken."