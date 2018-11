Station Enkhuizen krijgt misschien toch camera's op het station

ENKHUIZEN - De burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen erkennen het feit dat veel inwoners zich onveilig voelen in en rond het stationsgebied. Op de vragen van het CDA hebben ze geantwoord te onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor camera's op het station.

Uit politiecijfers blijkt dat er vorig jaar 28 aangiftes van fietsdiefstallen rond het station zijn binnengekomen. Dit jaar ligt dit cijfer veel hoger, al 49 aangiftes tot september. Een kanttekening is wel dat dit niet alleen om fietsen gaat. Het zijn ook gestolen auto's, tassen en zakkenrollers, zo is te lezen in het Noordhollands Dagblad.

Wel lijkt het aantal meldingen van vandalisme terug te lopen. In 2017 waren er nog twaalf meldingen van vandalisme op het station. Dit jaar nog maar twee. De meldingen van (jeugd)overlast zijn gelijk gebleven. Zowel vorig jaar als dit jaar was er maar één melding.

Gerhard van Galen, CDA-raadslid, is blij dat het probleem serieus genomen wordt. Toch vindt hij de te hoge diefstalcijfers een groot probleem, hij vermoed dat veel mensen geen aangifte doen. Waardoor de cijfers nog hoger kunnen zijn.

In de gemeente Leiden zijn veel positieve ervaringen met cameratoezicht op het station. Er konden veel fietsendieven, wildplasser, bedelaars en graffitispuiters opgepakt worden, dankzij cameratoezicht.