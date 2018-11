Bloemen- en plantenhandel hoopt op evenaring omzetrecord

AALSMEER - Nederlandse exporteurs van bloemen en planten hebben vorige maand goede zaken gedaan. Volgens branchevereniging VGB maken ze daarom grote kans hun recordomzet van vorig jaar te evenaren.

Groothandelaren verkochten in oktober 10 procent meer aan planten aan het buitenland dan een jaar eerder. Ook de export van bloemen trok aan. De totale exportwaarde van januari tot en met oktober bedraagt 5,1 miljard euro. In heel vorig jaar werd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten aan het buitenland verkocht.

Brexit

Helemaal gerust is de branche overigens niet, vooral met het oog op de internationale wisselkoersen. Zo zou een koersdaling van de roebel voor mindere resultaten zorgen in Rusland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bloemen en planten. Bloemenexporteurs kijken bovendien met argusogen naar de brexitperikelen in het Verenigd Koninkrijk.