Zwarte Piet-demonstraties in Hoorn niet in haven, maar op vaste plek

HOORN - De aangekondige pro- en anti-Zwarte Piet demonstraties zullen niet in de haven plaatsvinden, maar langs de optocht. De locatie(s) zullen worden afgezet met hekken, gescheiden van publiek.

Tot nu toe is duidelijk dat de anti-Zwart Piet groep Movement of Colour de actie door zal zetten. Van de landelijke actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOPZ) heeft de gemeente geen aanmelding gehad om actie te voeren, zoals eerder door KOPZ was aangekondigd. Daardoor wordt ervan uitgegaan dat deze groep niet komt.

Vaste locaties, achter hekken

De gesprekken tussen gemeente Hoorn en de pro-Piet actiegroep "Cultureel Erfgoed Hoorn" lopen nog. Deze groep, opgericht door lokale raadsfractie DRP, kondigde eerder aan op de Roode Steen vreedzaam te demonstreren. Volgens woordvoerster Marieke van Leeuwen van gemeente Hoorn gaat die locatie sowieso niet op: "Er zijn nu twee locaties op het oog voor de demonstranten en dat is het Dal en Kerkplein".

Door de goede gesprekken met de actiegroepen heeft gemeente Hoorn er vertrouwen in dat de demonstraties rustig zullen verlopen. "We zijn ervan overtuigd dat er vreedzaam zal worden gedemonstreerd en er niet wordt geschreeuwd". De woordvoerster geeft aan dat gemeente Hoorn 'zero-tolerance' heeft, als het gaat om mensen die op een of andere manier de boel verstoren.

Vandaag zal ook duidelijk worden of de pro-Piet actie van Cultureel Erfgoed Hoorn door zal gaan.