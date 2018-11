Deel dit artikel:













Extra concerten voor Marco Borsato in De Kuip na bliksemsnelle kaartverkoop Foto: ANP

ROTTERDAM - Marco Borsato geeft in juni twee extra concerten, op 1 juni en 5 juni, in De Kuip in Rotterdam. De kaarten voor het eerste optreden op 29 mei waren vrijdagochtend binnen een paar minuten uitverkocht. Ook een tweede concert was in no-time door de kaarten heen, vandaar dat er een derde optreden werd aangekondigd.

De extra show betekent een bijzondere mijlpaal voor zowel de zanger als het stadion, aldus Mojo. Met zijn elfde Kuip-show breekt de Alkmaarder het oude record van The Rolling Stones, die tussen 1982 en 2003 tien keer in het stadion optraden. Lees ook: Marco Borsato na vijftien jaar weer terug in de Kuip De zanger is overdonderd door de bliksemsnelle kaartverkoop. "Ik ben eerlijk gezegd een beetje stil van de ontwikkelingen van vanochtend. Uiteraard denk ik weleens terug aan de succesvolle concertreeksen van 2002 en 2004, maar anno 2019 is dat natuurlijk veel minder vanzelfsprekend. Ik ben dan ook ongelofelijk trots en dankbaar dat het publiek van toen en nu nog steeds mij en mijn muziek omarmt. Het heeft oprecht al mijn verwachtingen overtroffen." 💬 Whatsapp ons!

