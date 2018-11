Moestuin Heerhugowaard verbindt vluchtelingen en bewoners

HEERHUGOWAARD - Een moestuin, een kas en een kruiden- en pluktuin blijken dé ingrediënten voor meer draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Heerhugowaard. Het project Westelinge Groen kreeg daarom de Tom Sebastiaan Gansprijs 2018.

In 2016 werd het project opgezet door het COA en welzijnsorganisatie MET. De bedoeling was om de bewoners van Heerhugowaard in contact te brengen met de bewoners van het lokale asielzoekerscentrum. Op het terrein van het AZC zijn vluchtelingen en buurtbewoners daarom aan de slag gegaan met het aanleggen en onderhouden van een moestuin, een kas en een kruiden- en pluktuin.

Win-winsituatie

En dat bleek een win-win situatie te zijn. Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen werd vergroot onder de Heerhugowaarders, de vluchtelingen kregen een zinvolle dagbesteding en hadden meteen de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen.

Inmiddels wordt er vier dagen per week in de tuin gewerkt en worden en maandelijks extra activiteiten georganiseerd.

Tom Sebastiaan Gansprijs

De Tom Sebastiaan Gansprijs wordt om de twee jaar uitgereikt door het Oranje Fonds aan een Nederlander of Nederlandse organisatie die zich inzet om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 12.500 euro.