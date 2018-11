Deel dit artikel:













Auto verwoest na brand in Kortenhoef Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

KORTENHOEF - Afgelopen nacht is een auto op de Hoflaan in Kortenhoef in vlammen opgegaan. Mogelijk is de brand aangestoken.

Het vuur brak rond 03.15 uur uit. De eigenaren van de auto lagen te slapen en werden wakker van het auto-alarm. Bij een blik naar buiten werd duidelijk dat hun voertuig in brand stond. Lees ook: Landelijk record autobranden dit jaar: al 379 in provincie De Mercedes is volledig verwoest. De politie gaat de oorzaak onderzoeken en kan brandstichting niet uitsluiten. 💬 Whatsapp ons!

