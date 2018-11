Opgepast! Mist en gladheid op de wegen

NOORD-HOLLAND - Verkeer moet vanochtend rekening houden met mist en lokaal kunnen de wegen glad zijn. Daarvoor waarschuwen de weerbureaus. De temperatuur ligt op veel plaatsen rond of net iets onder het vriespunt en voor veel weggebruikers zal dat de eerste keer zijn dit seizoen.

In de koudere gebieden kunnen vooral fietspaden, bruggen en viaducten vrijdagochtend vroeg glad zijn, met name in het zuiden, midden en oosten van het land, aldus Weerplaza. In de nacht van donderdag op vrijdag moest plaatselijk zelfs worden gestrooid, ook voor het eerst dit seizoen.

Het autoverkeer zal vooral last hebben van mistbanken. Die zijn zeer plaatselijk: op de ene plek is het zicht 2000 meter, iets verderop minder dan 100 meter.