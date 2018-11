Mogelijk asbest vrijgekomen bij zeer grote brand in Purmerend

PURMEREND - In een leegstaand pand aan het Karekietpark in Purmerend woedt momenteel een zeer grote brand. Mogelijk zou daar asbest bij zijn vrijgekomen.

De brandweer is met flink wat voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. Op beelden is te zien dat de vlammen hoog uit het gebouw slaan en dat er flink wat rookontwikkeling is. De Veiligheidsregio roept omstanders dan ook op om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

'Asbest-lint'

Of de omliggende woningen ontruimd moeten worden, zou nog niet duidelijk zijn. Wel is de omgeving afgezet met een 'verboden toegang asbest'-lint.

Er waren geen personen aanwezig in het pand, dat vroeger een buurthuis was. De schade zou aanzienlijk zijn.

Later meer.