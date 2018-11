Hilversums raadslid Henk Blok geroyeerd als lid Hart voor Hilversum

HILVERSUM - Gemeenteraadslid Henk Blok is door de leden van de politieke partij Hart voor Hilversum geroyeerd als lid van de partij. Tijdens een algemene ledenvergadering zegde de leden het vertrouwen in hem op.

Dit gebeurde door een motie die met een ruime meerderheid is aangenomen. De leden vinden dat Henk Blok 'voorafgaand aan de vergadering ontoelaatbare druk heeft uitgeoefend op het voormalig bestuur om deze door de leden gewenste vergadering te verhinderen'.

Deze actie is voor een aantal de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. "Hoe vaak moeten we het nog toelaten, dit kan zo niet langer", zo klinkt het uit de zaal tijdens de vergadering.

Overigens is niet iedereen het met deze motie eens. "Ik vind het jammer dat alleen die kant van hem wordt gezien. Politiek gezien is die wel goed", zo luidt een reactie. En een ander vindt het beter om de persoon te confronteren, dan het om deze manier te doen.

Maar met 27 stemmen voor de motie, 6 stemmen tegen en één onthouding van stemmen is de motie aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat Henk Blok per direct geen lid meer is van de partij Hart voor Hilversum en ook niet meer in de fractie kan zitten.

Direct daarna is er ook een motie ingediend om Karin Walters te royeren. Deze motie is aangehouden en dit houdt in dat de motie vooralsnog niet in stemming wordt gebracht, omdat de leden hopen en verwachten dat ze zichzelf verbetert.