Anderson schakelt Wesley Harms uit op Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON - Het is Wesley Harms niet gelukt om door dringen naar de kwartfinales op de Grand Slam of Darts. In de achtste finales was wereldtopper Gary Anderson donderdagavond met 10-2 te sterk.

Voorafgaand aan de strijd was de Schot favoriet voor het duel. Hij maakte al snel duidelijk dat dat niet voor niets was. Hij pakte direct de leg van de Noord-Hollander af en kwam al snel met 3-0 voor. In het vervolg van de wedstrijd liet Harms zich nog wel zien en kwam terug tot 3-2, maar hij was niet in staat om het duel nog om te keren.

Na de eerste pauze was het namelijk Anderson die alle legs won. De nummer vier van de wereld gooide een gemiddelde van 101, terwijl Hams een gemiddelde van 88 noteerde. Het lukte de Heerhugowaarder niet meer om een leg te pakken, waardoor de Schotse tegenstander uiteindelijk met 10-2 won.

Finder Darts Masters

Vanaf 7 tot en met 9 december is de Heerhugowaarder ook te zien op de Finder Darts Masters. Het BDO-toernooi wordt gehouden in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee en is rechtstreeks te volgen bij NH Sport.