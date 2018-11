Deel dit artikel:













Heiliegers wil burgemeester blijven van Uithoorn Foto: NH Nieuws

UITHOORN - Pieter Heiliegers is één van de twee kandidaten voor het burgemeesterschap van Uithoorn. Heiliegers is al sinds 1 maart 2018 waarnemend burgemeester. Tot nu toe was hij ook burgemeester van Haarlemmerliede & Spaarnwoude, maar deze gemeente fuseert met Haarlemmermeer.

De aanbeveling is vandaag door de gemeente Uithoorn openbaar gemaakt, zo blijkt uit een tweet van de griffier Hans van Leeuwen van deze gemeente. [Tweet: Gefeliciteerd @heiliegers ! Op de aanbeveling voor de mooie functie van burgemeester van @Gem_Uithoorn ! pic.twitter.com/keZD6jPUNy — Hans van Leeuwen (@Leeuwenkooi) 15 november 2018 ] De naam van de tweede kandidaat wordt niet bekend gemaakt. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat vanaf 1 januari 2019 samen met Haarlemmermeer. Lees ook: Nieuwste fusiegemeente beklonken