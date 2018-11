Autoluw gebied in Haarlemse binnenstad wordt uitgebreid

HAARLEM - De auto wordt in een nog groter deel van de Haarlemse binnenstad geweerd. Er tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af voor het uitbreiden van het autoluwe gebied. Deze maand wordt daar nog een definitief besluit over genomen.

Het gaat om een aantal straten tussen het al bestaande autoluwe gebied rondom de Grote Markt en het station. Langs de Kinderhuisvest, bij de Kruisbrug en bij de Jansstraat zullen dan beweegbare palen geplaatst worden.

Er zijn wel kritische kanttekeningen over het parkeren voor binnenstadbewoners. In dit plan worden namelijk ook 129 parkeerplaatsen opgeheven. Centrumbewoners krijgen het advies een gesubsidieerde plaats in een parkeergarage te huren. Maar de heer Henninga uit de Nassaustraat rekende de commissie Beheer voor dat hem dat veel meer geld gaat kosten.

300% verhoging

"Nu ben ik 183,14 per jaar kwijt voor een parkeervergunning en voor een plek in de Stationsgarage moet ik dan 50 euro per maand betalen. Dat is 600 euro, en dus een verhoging van meer dan 300 procent."

De meeste partijen erkennen dat dat wel erg veel is. Ook GroenLinks, de grootste voorstander van een autoluwe binnenstad, vindt het jammer dat het parkeren op straat nog steeds veel goedkoper is dan in een garage.

Sacha Schneiders van GroenLinks zou wel liever zien dat bewoners hun auto opgeven omdat ze toch dichtbij het station wonen en dus prima met het openbaar vervoer kunnen.

Buurtbus

De Christenunie wil graag dat er een vorm van kleinschalig openbaar vervoer naar het centrum terugkomt. "Vroeger kon je met de bus bij de Hema komen", memoreert Frank Visser. "Een mini buurtbus zou welkom zijn voor de mindervaliden", vindt hij.