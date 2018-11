Massaal protest tegen facelift Haarlems Houtplein: besluit uitgesteld

HAARLEM - Door massaal protest van ondernemers en omwonenden van het Houtplein in Haarlem, duurt het langer voordat de gemeente Haarlem kan beslissen over de herinrichting van het plein. Dat meldde wethouder Merijn Snoek vanavond.

Er zijn negentig bezwaren ingediend, vooral over de enorme hoeveelheid bussen die over het Houtplein blijven rijden.

Frappant genoeg vindt ook één van de passagiers die frequent gebruik maakt van de bussen naar Amsterdam dat er gemakkelijk een paar busdiensten geschrapt kunnen worden. Gekscherend vertelt Bas Kalshoven dat hij na tien uur elke twee minuten voor zijn huis kan instappen naar zijn werk. "En dan zit ik alleen in bus 346. Lekker uitgebreid krant lezen met mijn privé-chauffeur."

Ook ondernemers komen nu in opstand, omdat zij bang zijn dat door het deels afsluiten van het Houtplein voor autoverkeer zij hun klanten verliezen. In het voorlopig ontwerp is ruimte voor een stoep van zeven meter. Die gaat ten koste van de autobaan.

Maarten Henneman van de ondernemersvereniging Houtwagen benadrukte vanavond voor de commissie Beheer van de gemeenteraad dat de ondernemers hier juist net buiten het stadscentrum zijn gevestigd, omdat ze afhankelijk zijn van klanten die met de auto komen.

Raad van State

Namens de ondernemersvereniging Houtwagen kondigt Henneman aan dat als dit plan doorgaat, de ondernemers gaan procederen tot aan de Raad van State en ook niet zullen schromen planschadeprocedures te voeren.

Haarlem wilde in verband met een subsidieverlening van de Provincie Noord-Holland in december een besluit nemen over het nieuwe ontwerp voor het Houtplein. Maar dat lukt door de hoeveelheid bezwaren pas begin volgend jaar. De provincie staat uitstel toe, ook omdat deze overheid zelf gevestigd is aan het Houtplein. En ook vanuit daar is bezwaar ingediend tegen het ontwerp.