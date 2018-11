Deel dit artikel:













Veel rook vrijgekomen bij woningbrand Hoorn Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOORN - Bij een woningbrand in Hoorn is vanavond veel rook vrijgekomen. Over eventuele gewonden is niets bekend. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand woedt aan de Lijndraaier. De woning wordt geventileerd.