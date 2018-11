Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verloskundigen: vaak geen plek in ziekenhuis Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Verloskundigen moeten steeds vaker heel veel moeite doen om een plek te vinden in ziekenhuizen voor vrouwen die moeten bevallen. Ze worden geregeld geweigerd omdat in ziekenhuizen onvoldoende personeel is. De problemen zijn het grootst in de regio's Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, meldt de NOS.

Verloskundigen moeten soms veel ziekenhuizen bellen voordat ze weten waar ze met een bevallende vrouw terechtkunnen. Oud-verloskundige Ilona van der Vloed zei bij het programma Spitstijd op NH Radio dat er door het probleem de komende tijd mogelijk meer baby's worden geboren langs de weg. Soms lukt het door het bellen en wachten niet om het ziekenhuis te bereiken voor de bevalling en dan gaat het in de auto weleens mis. Volgens van der Vloed is dat meestal niet gevaarlijk. "Het is medisch geen noodgeval. Zo'n baby kan ook prima in de auto geboren worden als het gaat om gezonde moeders met gezonde baby's.