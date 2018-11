Dagbesteders zorgorganisatie trots op wintermarkt: "Ik heb heel wat weken werk gehad"

"Hier zijn de kaarsen. Die maken we van de kaarsenmakerij. Dit zijn de kerstbomen, die hebben wij ook gemaakt." Een van de dagbesteders geeft een rondleiding door het winterwonderland. Al sinds september zijn de mannen en vrouwen bezig met de voorbereidingen. "Ik heb heel wat weken werk gehad", vertelt een vrouw over haar zelfgebreide kussen.

Kaarsenmakerij



Een andere vrouw legt uit hoe je kaarsen maakt. "Je houdt de maatbeker goed vast en dan giet je het kaarsvet er heel langzaam in. Dan moet je wachten tot het hard is." Ze toont haar zelfgemaakte kaars met een engel erop.

Normaal gesproken maken ze producten die aan winkels en bedrijven geleverd worden, maar nu staat alles in teken van de wintermarkt.





Trots op eigen werk

"Niet iedereen kan alles, dus alle werkzaamheden worden onderverdeeld bij wat iemand heel goed kan. Dan wordt het een product van ons allemaal", legt begeleidster Ellen Keizer uit. Ze ziet dat de mannen en vrouwen heel trots zijn op hun eigen werk.

De kerstmarkt is op vrijdag geopend van 12.30 tot 15.00 bij De Steiger van zorgorganisatie Odion. "Dames en heren, jongens en meisjes, hier is de kerstmarkt. We vinden het heel leuk als je komt", roept een van de dagbesteders.