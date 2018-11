Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ode aan Wenckebach, de grondlegger van Hoogovens Foto: NH Nieuws

SANTPOORT-NOORD - In de viering van honderd jaar staal dit jaar in de IJmond is zijn naam vaak en met eerbied genoemd. Maar nooit eerder had Henri Wenckebach de hoofdrol in een theaterstuk. Met het stuk 'In Vuur en Vlam' is daar nu verandering in gekomen.

De Santpoortse 'verhalenverteller' Piet Paree kruipt voor de gelegenheid in de huid van de in 1924 overleden grondlegger van Hoogovens. "En dat voelt goed", zegt hij na de repetitie. "Wenckebach was namelijk een leuke man. Hij was een pionier en had humor." Als Wenckebach neemt Paree in het stuk de bezoekers mee naar het eerste kwart van de vorige eeuw. In die periode probeerde Wenckebach Nederland te overtuigen van het belang van staal- en ijzerproductie. Dat kostte moeite want niet iedereen zag er wat in. Overlijden

Toen hij in 1924 toch zijn doel had bereikt en de eerste hoogoven werd geopend, was Wenckebach daar niet bij. Hij was ziek en zou een maand na de opening overlijden. "Een triest verhaal", zegt Paree. "Maar voor het drama is het mooi...."