Stylist Dyanne Beekman spreekt op netwerkborrel Wijdemeren Foto: ANP Kippa/Freek van Asperen

KORTENHOEF - Stylist en fashionondernemer Dyanne Beekman is een van de sprekers morgen op de netwerkborrel in de gemeente Wijdemeren. Op de Dag van de Ondernemer zijn alle ondernemers uit de regio hiervoor uitgenodigd. Beekman spreekt met Frans ten Berge namens Beekman Group. Maarten Steinkamp (Multivlaai, Jamin) is de andere spreker.

Het thema van de netwerkborrel is 'van startup naar scale-up'. Ondernemers leren hoe hun onderneming blijft groeien. "Alle ondernemers zijn van groot belang binnen de gemeente, maar starters in het bijzonder", meent Wim Lorjé van Ondernemend Wijdemeren. "Hun durf en doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Als Ondernemend Wijdemeren willen we graag kennismaken met deze nieuwe lichting ondernemers." Spreker Maarten Steinkamp bevraagt de genomineerde ondernemers over hun onderneming en toekomstplannen. Daarnaast verzorgen Dyanne Beekman en Frans ter Berge van de Beekman Group een TEDTalk over het centrale onderwerp van deze dag: 'Van startup naar scale-up'. Starter van het jaar

Tijdens de borrel wordt ook bekendgemaakt wie uit Wijdemeren zich de starter van het jaar mag noemen. De genomineerden zijn Vincent van Heijst van de Thermgroep, Roald Wentink van Steigerverlichting.nl en Mats Smit van Smit’s Delicious. De netwerkborrel start morgenmiddag om 15.00 uur bij restaurant Docks, Moleneind 5, Kortenhoef. Aanmelden is nog mogelijk en kan via de website van de gemeente. 💬 Whatsapp ons!

