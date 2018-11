Bomenkap Schoorlse Duinen vertraagd, gemeente heeft meer tijd nodig

SCHOORL - De boswachter noemt het natuurherstel, terwijl een actiecomité het vernietiging van een prachtig natuurgebied noemt. De komende jaren wil Staatsbosbeheer twee procent van het bos kappen, zodat er meer open duin ontstaat en er meer verschillende planten en diersoorten komen. De kap is nu vertraagd omdat de gemeente Bergen langer de tijd nodig heeft om de vergunningen op orde te krijgen.

Al meer dan 15.000 handtekeningen haalde actiecomité Het Schoorlse Bos Moet Blijven. Jan Engelbregt en Aard Mors zijn strijdvaardig om ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer het plan om bomen te kappen en stuivend duin de ruimte te geven niet doorzet. "Ik komt uit Groet, daar gaat 80 procent van het bos weg. Als we daar niet voor strijden kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken", aldus Mors.

Eigenlijk was het de bedoeling om in de winter al te beginnen met de kap. Maar omdat de gemeente Bergen langer de tijd nodig heeft om de benodigde vergunningen op orde te krijgen, wordt de kap uitgesteld. De beslistermijn is onlangs verlengd.

Vervolgens moet de klus ook nog aanbesteed worden en dan komt het broedseizoen erg dichtbij. Maar volgens boswachter Maarten Duinker betekent uitstel nog geen afstel. "Voor de natuur maakt een jaar vertraging niets uit. Wij vinden het belangrijk om gewoon de procedures te volgen, maar het gaat wel gebeuren."

Desondanks blijven de actievoerders hoopvol en strijdbaar. "Ik ben blij dat er voorlopig niet gekapt wordt. We kunnen nu een jaar langer met de provincie en Staatsbosbeheer in gesprek om te praten over het in stand houden van dit gebied."

De hoop is ook gevestigd op de Raad van State. Die buigt zich over uitspraken van het Europese Hof over stikstofuitstoot. "Die heeft gezegd dat Nederland niet goed omgaat met stikstof en dat betekent dat Nederland nu niet mag kappen. Hopelijk neemt de Raad van State dit over."