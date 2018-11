Ambtelijke fusie Weesp en Amsterdam met twee maanden uitgesteld

WEESP - De geplande ambtelijke fusie van Weesp met de gemeente Amsterdam wordt twee maanden uitgesteld, naar 1 juni 2019. De extra tijd zou nodig zijn om de 'feitelijke inpassing van het werk van Weesp in Amsterdam goed te kunnen voorbereiden'.

Dat meldt de gemeente Weesp in een persverklaring. "De manier waarop het werk in Weesp en Amsterdam wordt gedaan en is georganiseerd, is zo verschillend dat voor deze fase meer tijd uitgetrokken moet worden."

De Weespenaren moeten zo min mogelijk last hebben van de fusie. "Het belangrijkste uitgangspunt is dat de Weesper samenleving en het bestuur in Weesp goed bediend blijven", zegt de gemeente.

Lees ook: Gemeente Weesp en Amsterdam sluiten convenant

De twee gemeenten ondertekenden begin juli een convenant. Ze verwachtten toen dat de ambtelijke organisaties op 1 april 2019 zouden zijn samengevoegd. Afgelopen maart sprak de gemeenteraad van Weesp de wens uit om de gemeente op te laten gaan in Amsterdam. Bewoners gaven in een gemeentelijk referendum aan dat ze dat wilden.

Het samenvoegen van de ambtelijke organisaties is de eerste concrete stap. Een fusie van het bestuur van de gemeentes zal later plaatsvinden, waarschijnlijk niet eerder dan 2022.