Gestolen fiets van zwakbegaafde postbezorger terecht: "Zo blij mee"

IJMUIDEN - Goed nieuws: de elektrische fiets van de zwakbegaafde Sebastiaan Sterk uit IJmuiden is gevonden. Een paar dagen geleden werd zijn 'postwagen' gestolen en daardoor was de bezorger te laat met de krant, maar vanaf morgen kan hij de ronde weer gewoon op z'n eigen fiets maken.

"De politie heeft de fiets in de Kanaalstraat zien staan", vertelt Sebastiaan enthousiast aan NH Nieuws. "Dat is maar een paar straten van mijn huis. Nu staat 'ie weer veilig in de garage, dus ik ben echt heel blij!"

Gejat

De IJmuidenaar vergat zijn fiets tijdens een bezoekje aan Albert Heijn op slot te zetten. In de minuut dat hij binnen was, werd zijn stalen ros gejat. "Als je weer buiten komt en je ziet je fiets niet, geloof je je ogen niet", vertelde hij eerder.

Ook de inhoud van zijn fietstassen, boodschappen ter waarde van tachtig euro, is hij kwijt. Bovendien moest Sebastiaan zijn wijk de afgelopen dagen lopend doen, de kranten in een schoudertas met zich mee zeulend. Daardoor deed hij zijn werk veel langzamer dan normaal. Veel mensen kregen maandag de krant pas om 08.30 uur in de bus. Dat trok de bezorger zich enorm aan en daarom deelde hij zelfs excuusbriefjes uit.

Reacties

Daar heeft hij naar eigen zeggen heel veel reacties op gekregen. "Mensen zeiden dat ze het zo erg vonden", vertelt hij. "Ik heb van sommigen zelfs geld gekregen als compensatie voor de boodschappen. Dat vond ik heel bijzonder."

Morgenochtend kan de dolgelukkige Sebastiaan dus weer op zijn eigen fiets zijn werk doen. En die staat vanaf nu "altijd veilig op slot!".