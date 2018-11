Boeren hopen op streep door plannen PARK21 na verkiezingen: "Denk na voordat je stemt"

NIEUW-VENNEP - Boer Kees Avis uit Nieuw-Vennep maakt zich grote zorgen om de aanleg van PARK21 in de Haarlemmermeer. Hij hoopt dan ook dat een nieuwe gemeenteraad de plannen voor het park na de gemeenteraadsverkiezingen van tafel veegt.

"Er zijn plannen die nu op tafel liggen die veel te grootschalig zijn ingezet. Die moeten gewoon teruggebracht worden naar plannen die wel haalbaar zijn en en voor de Haarlemmermeer geschikt zijn", aldus Kees.

PARK21 moet een gigantisch park in de Haarlemmermeer worden van duizend hectare, drie keer zo groot als Central Park in New York.

Verzilting

In het gebied is verzilting van de grond een groot probleem voor de boeren. Doordat de Haarlemmermeer meters onder zeeniveau ligt, zit er veel zout water in de grond en dat komt naar boven.

In het park moeten recreatieve heuvels komen van vier meter hoog. Kees en andere boeren vrezen dat door de druk van deze zware heuvels nog veel meer zout omhoog gaat komen. Dat is voor hen funest. "Het zoute water komt naar boven omdat de grond hier lek is. Als je daar nog eens vier miljoen ton grond neer gaat gooien, dan spuit het zout gewoon omhoog!", vertelt Kees.

Vervuilde grond

De heuvels in het park moeten bovendien gemaakt worden van vervuilde grond uit Amsterdam. Dat zien de boeren al helemaal niet zitten. Ook GroenLinks kan zich in de huidige Park21-plannen niet vinden. "Het is allemaal veel te groot, veel te megalomaan. Dat moeten we niet willen", aldus Piet Schouten van GroenLinks.

Kees heeft nog wel een boodschap aan de kiezers in de Haarlemmermeer die van plan zijn woensdag te gaan stemmen: "Gebruik je verstand en kijk wat je wel en niet wil. Sommige plannen kunnen gewoon niet, dus denk na voordat je stemt!"

