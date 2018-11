Afgelaste Dickens in Muiden keert volgend jaar mogelijk toch terug

MUIDEN - Hoewel het evenement Dickens in Muiden voor dit jaar is afgelast, is er een mogelijkheid dat het in 2019 terugkeert. In welke vorm, dat durft voorzitter Ben Bogaard niet te zeggen. "Maar het zou zomaar nog veel groter kunnen worden."

Juist de grootte van het evenement zorgde ervoor dat het dit jaar geen vervolg kreeg. Er is een enorm tekort aan parkeerplaatsen en de veiligheid kan niet worden gegarandeerd als er 10.000 bezoekers door de vestingstad lopen. Zoveel mensen kwamen vorig jaar op Dickens in Muiden af en dat was al tien keer zoveel dan gedacht. "Dit jaar leken er nog veel meer bezoekers te komen", aldus voorzitter Ben Bogaard, "mogelijk 20.000."

Lees ook: Enorm succes breekt Dickens in Muiden op: evenement gaat niet door

Met pijn in het hart moest de organisatie het evenement afzeggen. Maar zoals het vorig jaar ging, kan het niet meer. "Er werd geparkeerd bij tankstations, bij de Maxis Muiden en zelfs in de berm. Aangezien er dit jaar nog veel meer mensen werden verwacht, was er nota bene een kans op een verkeersopstopping op de snelweg."

Muiden is niet berekend op zoveel bezoek, en ook de organisatie van het Dickensevenement werd erdoor overvallen. "Het zou gewoon een kleine kerstmarkt zijn, met een koor en wat mensen die verkleed zouden zijn", zegt Bogaard. "We hadden alleen niet voorzien dat mensen zo massaal zouden reageren op het woord 'Dickens'. Kennelijk verwachtte iedereen een Dickens-evenement als in Deventer. Sommigen kwamen helemaal uit Leeuwarden."

Project X

Dat moet anders, maar zo'n succesvol evenement zomaar een stille dood sterven vind Bogaard ook zonde. "De middenstad heeft vorig jaar de beste dag aller tijden gehad. En we hebben er dit jaar tien maanden hard aan gewerkt, dus er zijn genoeg redenen om het wel te doen. Tegelijkertijd is er ook angst voor een soort Project X als in Haren."

Of er in 2019 weer een Dickens in Muiden is, weet de voorzitter dus nog niet. "De vraag of het doorgaat, ligt nog open. Of het wordt heel klein en alleen voor de mensen uit Muiden, of het wordt veel groter. Dan zou de stad moeten worden afgesloten en worden de bezoekers er met een pendelbus naartoe gebracht. Wat het ook wordt: er zal een heel gedegen beslissing worden genomen. Gelukkig is de gemeente van meet af aan heel betrokken geweest."