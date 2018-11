Verdachte homomishandeling krijgt langere celstraf in hoger beroep

Deel dit artikel:













AMSTERDAM - (AT5) Het gerechtshof heeft in hoger beroep een verdachte van extreem anti-homogeweld veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden cel. Hij is veroordeeld voor twee keer poging tot doodslag op het Damrak in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder 4,5 jaar cel geëist.

De verdachte werd eerder dit jaar samen met drie anderen veroordeeld voor het mishandelen van twee mannen. De rechtbank achtte het toen bewezen dat de slachtoffers werden aangevallen vanwege hun geaardheid. "Jullie homo's moeten doodgaan. Waarom zijn jullie gay?", werd er tegen de slachtoffers geroepen. Lees ook: Tot veertig maanden cel voor verdachten homogeweld Amsterdam Later op de avond werden de mannen op het Damrak opgewacht en uit het niets hard geslagen en geschopt. Eén van de daders heeft tijdens de mishandeling een aanloop genomen, een sprong gemaakt en geprobeerd het slachtoffer - dat op de grond lag - tegen het hoofd te schoppen. De rechtbank zag dit als een poging tot doodslag. Lees ook: Verdachten homogeweld voor de rechter: "Jullie homo's moeten doodgaan" Het viertal werd eerder veroordeeld voor celstraffen die opliepen tot veertig maanden.