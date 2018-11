Deel dit artikel:













Wormerland over '30 jaar' wachten op woning: "Niet-representatieve momentopname" Foto: Shutterstock

WORMERLAND - Vanochtend bleek uit een onderzoek van RTL Nieuws dat wie in Wormer een sociale huurwoning zoekt, maar liefst bijna dertig jaar op de wachtlijst staat. Bij navraag bij de gemeente Wormerland blijkt de vork toch iets anders in de steel te zitten: "De gemiddelde inschrijftijd is gemeten op een niet-representatief moment."

RTL Nieuws keek voor hun onderzoek naar mensen die het afgelopen jaar een woning toegewezen kregen via WoningNet, en hoelang zij gemiddeld op de lijst hadden gestaan. Volgens Wormerland is het bij deze benadering misgegaan, omdat ze dit jaar 150 nieuwbouwwoningen hebben opgeleverd. Lees ook: Tientallen jaren wachten op sociale huurwoning in Noord-Holland "Die zijn veelal toegewezen aan woningzoekenden die relatief gezien een hoge inschrijfduur haddden, voornamelijk senioren", zo legt woordvoerder Esther Groen uit. "Zij schrijven zich vaak op jongere leeftijd in en wachten dan tot er een voor hun geschikte woning voorbijkomt. Daardoor staan ze er soms tientallen jaren op, en juist veel van hen zijn dit jaar in één van die nieuwbouwwoningen getrokken." Piek

Hierdoor zou de gemiddelde inschrijftijd voor mensen die een woning toegewezen hebben gekregen dus erg zijn gestegen. "Dit heeft geresulteerd in deze piek. Het betreft dus een momentopname die niet representatief is voor de afgelopen jaren", aldus Groen. Starters op de woningmarkt hoeven in Wormer dus geen 29 jaar te wachten, benadrukt de woordvoerder. "In de eerste drie kwartalen van 2018 was de wachttijd gemiddeld 11 jaar. Nog steeds te lang, maar dat maakt ons geen koploper." Of andere gemeenten ook de 'dupe' zijn geworden van zo'n momentopname, is niet bekend. ? Whatsapp ons!

