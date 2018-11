Deel dit artikel:













Automobilist gaat niet links, gaat niet rechts, maar gaat rechtdoor Foto: Wim de Lange

MEDEMBLIK - Op weg van de Almereweg naar Opperdoes is vandaag een automobilist in de sloot beland. Op de t-splitsing richting Medemblik sloeg de bestuurder niet af, maar ging hij rechtdoor een weiland in.

Het is niet bekend waarom de automobilist niet een afslag nam. Een woordvoerder van de politie zegt dat hij niet eens weet wie er achter het stuur zat. De bestuurder heeft de auto namelijk zelf uit de sloot gehaald en is vervolgens verder gereden. Waarschijnlijk is de automobilist niet zwaar gewond geraakt. Lees ook: Beschonken automobiliste crasht in weiland Het moet een flinke klap zijn geweest. Op foto's is te zien dat de bestuurder eerst door een hek knalde. Vervolgens reed hij 80 meter verder door het weiland, kwam tegen nog een hek aan en belandde uiteindelijk in de sloot. 💬 Whatsapp ons!

