VIDEO: Hans en Grietje, maar dan in het echt: huisje volledig omgetoverd tot snoephuis Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - Nog twee dagen en dan is het zover: de sinterklaasintocht. In heel Zaanstad worden de laatste voorbereiding getroffen en ook op de Zaanse Schans zijn ze er helemaal klaar voor. Daar is vandaag een huisje volledig omgetoverd tot snoephuisje.

Hans en Grietje, maar dan in het echt. Chocoladeletters, pepernoten en suikergoed: niets ontbreekt op het huisje op de Zaanse Schans.

