Demonstratie tegen Zwarte Piet op andere plek in Hilversum Foto: ANP

HILVERSUM - De anti-zwarte pietdemonstranten staan zaterdag, in tegenstelling tot was aangekondigd, tijdens de intocht in Hilversum niet op de Kerkbrink. Volgens burgemeester Pieter Broertjes wordt op een andere plek gedemonstreerd.

Dat schrijft de Gooi en Eemlander. Broertjes zegt goed contact te hebben met de demonstranten. "De actie is toegestaan, mits zij zich houden aan de regels. De demonstratie zal echter niet plaatsvinden op de Kerkbrink, maar wel op een andere plek in de stad tijdens de route." Lees ook: Zaanstad maakt afspraken met Piet-demonstranten Raadslid Mirjam Kooloos van Leefbaar Hilversum uitte haar zorgen over de demonstratie, naar eigen zeggen ook omdat haar mede-raadslid Rebekka Timmer van de SP in de actiegroep zit. Maar volgens de burgemeester is dat niet nodig. "Ik verwacht een opgewekt Sinterklaasfeest, maar we zijn wel waakzaam en alert." 💬 Whatsapp ons!

