Opnieuw giga distributiecentrum Lelystad

LELYSTAD - Bij Lelystad Airport komt opnieuw een groot distributiecentrum van in totaal 65.000 vierkante meter. Somerset Capital Partners heeft hiervoor een overeenkomst getekend met Lelystad Airport Businesspark. De ontwikkeling van het hypermoderne distributiecentrum vindt gefaseerd plaats.

Daarnaast hebben Somerset Capital Partners en de gemeente Lelystad ook een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van twee datacenters op ruim 10 hectare grond op Bedrijventerrein Flevokust Haven. Wie de gebruikers worden is niet bekend gemaakt.

Veel vertrouwen

Gerwin Vos van Somerset Capital Partners: "Wij zien al langer de mogelijkheden op Lelystad Airport Businesspark, LAB, en hebben enorm veel vertrouwen in de regio Flevoland. Als ontwikkelaar van logistiek vastgoed zijn we onder meer al actief in de regio’s Schiphol, Utrecht en Venlo. De logistieke regio Almere-Lelystad-Zeewolde is een mooie aanvulling vanwege de multimodale ligging in het land en de beschikbare ruimte."

Logistieke hotspot

De Provincie Flevoland wil al jaren een hotspot worden op logistiek gebied. Onlangs bleek dat de werkgelegenheid in logistieke sector met 5,6 procent is gegroeid. "Met deze ontwikkelingen van Somerset Capital Partners groeit het cluster de komende jaren nog verder door”, zegt gedeputeerde Jan de Reus, van ruimtelijke ontwikkeling.