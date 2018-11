Wijdemeren kapt 265 en snoeit 1700 zieke of overlast gevende bomen

LOOSDRECHT - Bij een controle door Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht bleek laatst dat 1700 bomen moeten worden gesnoeid of geknot. Daarnaast moeten er 265 worden gekapt. In alle gevallen gaat het om zieke of overlast gevende bomen.

Dat kondigt de gemeente Wijdemeren aan. Het gaat om bomen die afsterven, dood zijn, aangetast zijn door boomziekten zoals essentakssterfte en in enkele gevallen om het tegengaan van overlast.

Essentakziekte

Essentakziekte speelt dit jaar volgens de gemeente door het hele land voor problemen. Veel bomen worden aangetast door deze uit Azië afkomstige schimmelziekte en moeten hierdoor worden gekapt. Er zijn in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Loosdrecht meerdere plekken waar rijen en groepen essen noodzakelijker wijs moeten worden gekapt. De bomen worden vervangen door soorten die minder gauw ziek worden en beter tegen het klimaat kunnen.

Wethouder Joost Boermans weet dat het snoeien en kappen van bomen voor overlast kan zorgen. "Erg vervelend, maar noodzakelijk om de bomen gezond en onze leefomgeving veilig te houden", aldus Boermans. "Ik begrijp ook dat inwoners het vervelend vinden als er bomen in hun omgeving verdwijnen. Dit jaar zijn vooral boomziekten en extremere weersomstandigheden hier de oorzaak van. In driekwart van de gevallen komen er weer bomen voor terug, waar mogelijk in dezelfde buurt."

Inloopbijeenkomsten

Waar bomen worden gekapt, krijgen omwonenden vooraf een brief met informatie in de bus. Er worden tevens - voor de kapwerkzaamheden starten - inloopbijeenkomsten gehouden in de plaatsen. Als er meerdere bomen in één straat worden gekapt, krijgen omwonenden een uitnodiging om mee te denken over de soort en locatie van de herplant.

Het snoeien is al begonnen; voor het kappen moet nog een vergunning worden gegeven. Naar verwachting wordt met het laatste na de jaarwisseling gestart. De details hiervan komen te staan op de gemeentewebsite.