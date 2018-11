Spoedzoekers krijgen voorrang op woning in Hoorn

HOORN - Na maanden van onzekerheid hebben spoedzoekers in Hoorn zicht op een woning. De gemeenteraad heeft besloten dat deze groep met voorrang een sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Het gaat om mensen met kinderen die uit elkaar gaan en om jongeren tussen de 18 en 23 jaar die aantoonbaar dringend een huis nodig hebben. Ook heeft de raad besloten dat deze groep een inkomen mag hebben tot de maximale grens voor middenhuur, in plaats van sociale huur.

Het besluit betekent voor een aantal antikraakbewoners, zoals René van Assema die twee maanden geleden de Siriusflat moesten verlaten, dat ze eindelijk weer een fatsoenlijke woning krijgen.

Het is de bedoeling dat de maatregel vanaf januari ingaat. Dan zal woningbouwvereniging Intermaris elke maand een paar woningen vrijhouden voor de spoedzoekers.

Buiten de boot

Niet alle mensen die met spoed een woning zoeken, zijn automatisch geholpen met de maatregel. Zo is Nicole Veenman een kleine drie jaar geleden gescheiden en ook zij zoekt dringend een woning. Haar zoon die nog bij haar woont is inmiddels 20. "Ik weet niet of de maatregel voor mij ook opgaat. Mijn zoon is volwassen, dus misschien val ik wel niet in de groep spoedzoekers."

Nicole logeert bij vrienden en slaapt ook geregeld in een geleende camper. Een vaste woning zou ook voor haar weer een nieuwe toekomst betekenen. "Ik heb binnenkort een gesprek bij Intermaris en ik hoop dat ik ook onder de groep spoedzoekers val."

Scheefhuur

De gemeente Hoorn heeft ook besloten om de starterslening weer in te laten gaan in 2019, om zo jongeren weer aan een koopwoning te helpen. Daarnaast wil de gemeente onder andere meer gaan letten op scheefhuur, de doorstroming bevorderen en de woningbouw versnellen.

De VVD in Hoorn diende de motie voor de verruiming van de definitie van spoedzoekers in. "Het idee erachter is dat mensen die buiten de boot vallen voor urgentie, nu toch voorrang op een woning krijgen", vertelt fractievoorzitter Chris de Meij aan NH Nieuws. "Alle kwetsbare mensen bij elkaar te zetten in flexwoningen, is geen wenselijke oplossing hiervoor."

Langere wachtlijsten

De partij begrijpt dat hierdoor andere mensen die op een woning wachten, langer op een wachtlijst staan, maar gaat ervan uit dat dat tijdelijk is. "Op dit moment is er een tekort aan woningen, maar de komende twee jaar wordt er veel geïnvesteerd in woningbouw." De partij is van mening dat 'schaarste zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden'. "En iemand die helemaal geen woning heeft, moet gewoon geholpen worden."

Een driemaandelijkse evaluatie moet uitwijzen om hoeveel spoedzoekers het in totaal gaat. "Dat is nu namelijk helemaal niet duidelijk", aldus De Meij.