Eredivisie voorlopig niet ingekrompen tot zestien clubs

UTRECHT - De eredivisie blijft voorlopig uit achttien clubs bestaan. Dat kwam voort uit de Vergadering van Vennoten over de zogenaamde Veranderagenda van de eredivisie, die vandaag in Utrecht op het programma stond.

Het is de eredivisieclubs dus niet gelukt om een akkoord te bereiken over een eventuele inkrimping van de competitie. Er was sprake van dat de competitie van achttien clubs naar zestien clubs ging.

Twee clubs degradereen

"Er is geen benodigde meerderheid, maar we gaan wel een set aan veranderingen doorvoeren", zegt Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, na de vergadering. Daarin werd ook duidelijk dat het een van de uitgangspunten is om voortaan twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie degraderen en dat er dus ook twee clubs uit de eerste divisie direct promoveren. "Het uitgangspunt is dat de beste teams in de eredivisie spelen", aldus Swart.

Bekertoernooi

Ook is er besloten dat eredivisieclubs die zich plaatsen voor de hoofdfase van een van de Europese toernooien (Champions League en Europa League) vanaf seizoen 2020/2021 een ronde later beginnen in het nationale bekertoernooi. Door de Nederlandse topclubs een ronde vrijaf te geven, kunnen zij zich beter voorbereiden op de groepswedstrijden in de Europese competities in september.

Kunstgras

Uiteraard was ook kunstgras onderwerp van gesprek. Uitkomst was dat het neppe gras niet verboden wordt in de eredivisie. Wel krijgen clubs die op natuurgras spelen vanaf seizoen 2020/2021 een bonus van enkele tonnen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 350.000 euro per seizoen. Swart: "Als je dat relateert aan de 500.000 euro die clubs gemiddeld kwijt zijn voor de overstap van kunstgras naar natuurgras, dan is dit een meer dan serieuze impuls en prikkel om clubs ertoe te bewegen over te stappen naar natuurgras."

Jeugspelers

Bovendien hebben Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht én Vitesse afgesproken beter om te gaan met elkaars jeugdspelers. In principe nemen deze zes clubs door dit 'herenakkoord' geen jeugdspelers meer van elkaar over. Wanneer dit wel gebeurt, staat daar een sors hogere vergoeding tegenover. "Aan de ene kant komt er zo een barrière om een speler aan te trekken", meent Swart. "Mocht dat toch gebeuren, is de vergoeding voor de andere club aanmerkelijk groter."