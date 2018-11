Impact van autobrand groot: "Ik zit bij elk geluidje rechtop in bed"

NOORD-HOLLAND - Meer dan 350 auto's werden dit jaar al in onze provincie door brand verwoest, de meeste door brandstichting, zo maakte het Verbond van Verzekeraars vandaag bekend. Het is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. Welke impact heeft zo'n gebeurtenis in het leven van slachtoffers? NH Nieuws zocht drie slachtoffers op.

Moedeloos, wordt Olaf Langeberg ervan. Afgelopen zomer zag hij dat drie auto's door de vlammen werden verzwolgen. Wat vooral veel gedoe opleverde. "Je moet een dag vrij nemen om dingen te regelen voor je verzekering, aangifte doen, het kost allemaal tijd. En tijd is geld." Maar daarnaast is de innerlijke rust ook weg. "Je slaapt onrustiger, je waakt hier. Je let op alles."

Daarnaast is hij bang dat al die branden de prijzen van verzekeringspremies laten stijgen, "en daar hebben die brandstichters met hun eigen auto's ook zichzelf mee", maar het Verbond van Verzekeraars verwacht niet dat dat zal gebeuren.

Ondertussen heeft Olaf weer een nieuwe auto. En camerabewaking, waardoor hij iets rustiger slaapt.

Waarom?

Olaf is dus niet de enige die zijn auto in vlammen op zag gaan. Sinds twee van zijn auto's uitbrandden, is het leven van Marco Smids uit Heerhugowaard niet meer hetzelfde. "Drie jaar later zit ik er nog steeds mee", vertelt hij aan NH Nieuws. "Van elk geluid dat je hoort zit je rechtop in je nest, je kunt niet slapen, je relatie loopt op de klippen. Je vraagt je continue af waarom dit bij jou gebeurt."

Daar komt nog bij dat, omdat het hem twee keer overkwam, familie en vrienden zich af gingen vragen hoe dat kon. "Die vragen zich af waarom ze bij jou spullen in de brand steken. Je kunt dan alleen maar uitleggen dat je geen idee hebt, maar scheve gezichten houd je."

En dan heeft hij het nog niet over de verzekering gehad. "Je gaat er altijd op achteruit, want je krijgt de dagwaarde uitbetaald. Maar wil je vervolgens een nieuwe verzekering bij je nieuwe auto, dan moet je lullen als brugman, want je hebt toch een kruisje achter je naam. Je bent een risico."

Hij mag niet winnen

Hoewel de dader van de autobranden in Heerhugowaard vastzit, voelt Marco zich niet veel veiliger. "Als hij vrij komt, gaat dit gewoon nog een keer gebeuren." Toch denkt hij er niet over om te verhuizen. "Dat gaat me te ver. Hij mag niet winnen, want ik heb niets verkeerds gedaan."

De Haarlemse Hein Planting zag in 2017 ook hoe zijn auto in vlammen opging. Niet veel eerder wist hij een poging tot brandstichting nog in de kiem te smoren. "Ik ben heel bang geweest dat het nog een keer zou gebeuren. Het heeft zó een impact gehad, dat mijn dochter en ik het op een gegeven moment niet meer zagen zitten." Sinds Hein verhuisde naar een nieuwe woning, is de rust weergekeerd. "De spanningen was ik toen eindelijk kwijt."