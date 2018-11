Deel dit artikel:













Buurt wijst verkeersminister op noodzaak geluidsscherm langs A27 Foto: Caspar Huurdeman

HILVERSUM - De inwoners van de West Indische buurt in Hilversum hebben minister Cora van Nieuwenhuizen gewezen op de noodzaak voor een geluidsscherm langs de snelweg A27. Zij was daar gisteren om de weg officieel te openen. De buurt roept al jaren om een geluidsscherm en bood eerder in Den Haag een petitie aan bij de Tweede Kamer.

De buurtbewoners houden hoop dat het zo gewenste geluidsscherm langs de A27 er eindelijk een keer komt. "Minister van Nieuwenhuizen heeft niets beloofd, maar wel ons aangehoord", zegt Marike Hoving-van der Tol. "We hebben onze zaak in ieder geval weer op de kaart gezet en hopelijk creëert dit een opening om nog eens met ons te praten." Lees ook: Buurt kan geluidsscherm langs A27 voorlopig vergeten De minister wees eerder nog verzoeken van de omwonenden om een geluidsscherm af. Dat is niet terecht, vindt de buurt. "Het is genuanceerder dan het lijkt", aldus Hoving-van der Tol. "Onze situatie is echt anders dan op andere plekken langs de snelweg. De weg is niet puur verbreed, maar er is ook een nieuwe afslag bij gekomen. Daarvoor zijn 2,6 hectare bomen gekapt en is de snelweg 400 meter dichter bij de huizen gekomen." De gemeente steunt de buurtbewoners in een poging om er een scherm te plaatsen. Er zijn al enkele offertes voor aangevraagd. Er wordt nog altijd gehoopt dat ook de provincie en Rijkswaterstaat eraan zullen bijdragen. NH Nieuws was er vorig jaar bij toen de bewoners een petitie voor een geluidsscherm aanboden in Den Haag: