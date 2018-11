PvdA Haarlem wil opnieuw met Airbnb om tafel over adressen van huurders

HAARLEM - Nu Airnb heeft toegezegd afspraken te willen maken met de gemeente Amsterdam, wil de PvdA Haarlem ook opnieuw met het bedrijf om de tafel. Airbnb had de gemeente eerder laten weten geen onderlinge afspraken te willen maken om data uit te wisselen.

De PvdA wil dat Airbnb de adressen van zijn huurders deelt. Zonder deze informatie kan de gemeente geen toeristenbelasting innen, maar ook het handhaven van eerder gemaakte afspraken is lastig zonder deze gegevens.

Lees ook: Zandvoort wil woningverhuur via Airbnb inperken na klachten

Zo mogen woningaanbieders nu niet meer dan dertig dagen per jaar gasten ontvangen en maximaal zes gasten tegelijk. Vooralsnog zijn er echter nog weinig verhuurders die zich aan deze regels houden.

Delen of wegwezen

Eerder hield Airbnb het delen van adressen vanwege 'juridische redenen' tegen. Dit argument kan nu echter geen stand meer houden omdat het bedrijf met Barcelona wél alle gegevens deelt en nu dus ook met Amsterdam. Dat Airbnb dat in Spanje wel doet, heeft volgens Barcelona te maken met een imagoprobleem van het bedrijf in de Spaanse stad.

Als het bedrijf weer niet thuis geeft wil de PvdA een algeheel verbod op Airbnb in Haarlem.