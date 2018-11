Deel dit artikel:













Geld terug bij treinvertragingen in EU Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Treinreizigers in de hele EU krijgen, als het aan het Europees Parlement ligt, in de nabije toekomst hogere compensaties bij vertragingen of annuleringen van treinen. Wie een lang traject wil afleggen moet dat op één ticket kunnen doen, ook over de grens heen.

Het parlement wil een herziening van de passagiersrechten en -verplichtingen die de ongelijkheid tussen EU-landen moet opheffen. Passagiers die hun reis ondanks vertragingen voortzetten, krijgen recht op terugbetaling van de helft van hun treinkaartje bij een vertraging van 60 tot 90 minuten, 75 procent bij een vertraging tussen 91 en 120 minuten en 100 procent boven de twee uur. Passagiers moeten overal in de EU alles terug kunnen krijgen. Als ze besluiten hun reis af te breken in geval van ernstige vertragingen bij overmacht, moeten ze het deel terugkrijgen dat ze niet hebben afgelegd. Vervangend vervoer en overnachting

Politieke partijen als het CDA, de SP en D66 zijn blij. "Reizen met de trein is een duurzaam alternatief voor de auto of het vliegtuig'', zegt Matthijs van Miltenburg van D66. "Het moet makkelijker worden om te kiezen voor de trein. We halen de klimaatdoelen van Parijs niet met het vliegtuig." Europarlementariër Dennis de Jong van de SP: "Bij elke vertraging langer dan een uur hoort financiële compensatie. De maatschappij moet ook vervangend vervoer en zo nodig een hotelovernachting regelen.''