"Vorig jaar had ik deze tijd vijf gele kaarten, nu één"

AMSTERDAM - Ajacied Matthijs de Ligt ziet dat hij de laatste jaren veel progressie heeft geboekt. De aanvoerder weet desondanks dat er nog voldoende punten zijn waarin hij zichzelf nog kan verbeteren.

"In heel veel dingen zelfs", zegt De Ligt in gesprek met het NRC. "De basis ziet er op zich goed uit. Ik denk dat ik fysiek goed in elkaar zit, en tactisch redelijk. Technisch ook. Het begin is er, maar alle dingen kunnen nog beter. Er is niet specifiek iets waarvan ik zeg: dat móét heel erg beter.”

Toen de verdediger jaren geleden bij Ajax kwam, werd hij nog wel eens 'dikkie' genoemd. Door zijn indrukwekkende postuur van tegenwoordig zit dat er nu niet meer in. Bovendien werkte hij met oud-sprinter Troy Douglas aan zijn snelheid. Met succes, zo blijkt. "Ik weet dat mijn snelheid gewoon prima is, bij Ajax zit ik bij de topvijf van het eerste elftal. Maar ik probeer alles te verbeteren. Startsnelheid, maar ook koppen, verdedigen, één op één.”

Positie kiezen

De Ligt denkt dat hij het afgelopen half jaar de meeste progressie heeft geboekt in positie kiezen, maar ook is hij een stuk rustiger geworden in het veld. "Vorig jaar had ik rond deze tijd vijf gele kaarten, nu één", weet de captain. "Als jonge jongen wilde ik er altijd inkleunen en volle bak gaan, met het risico dat je soms te laat bent. Nu schat je de situatie beter in, ook door ervaring.”