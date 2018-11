Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: waar zijn de pakjes gebleven? Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Sinterklaas is aangekomen in Purmerend. De pieten zijn druk in de weer met de cadeautjes. Dat is te zien in deel 7 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

De pakjeskamer zit vol en de pieten zijn op zoek naar een nieuwe plek. Hoofdpiet Amadeo weet van niets en denkt dat alles weg is.