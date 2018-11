Twee bouwbedrijven vervolgd voor dodelijk ongeval met antieke heistelling

AMSTERDAM - (AT5) Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt twee bouwbedrijven in verband met het dodelijke ongeluk op het Zeeburgereiland in Amsterdam op 3 juni 2016. Daarbij kwam de directeur van woningbouwvereniging De Alliantie om het leven kwam; een andere man raakte zwaargewond.

"De bedrijven hebben de veiligheidsmaatregelen niet in acht genomen en heel onzorgvuldig gehandeld", zegt persofficier van justitie Katelijne den Hartog.

Openingsceremonie

De bedrijven, een aannemer en een kraan -en heiwerkverhuurder - waren betrokken bij de levering en het gebruik van een antieke heistelling, die werd ingezet bij de openingsceremonie van een nieuw wooncomplex aan de Mary van der Sluisstraat.

Met de ouderwetse, symbolische heipaal-stelling (driepoot) werd die vrijdagmiddag de eerste paal geslagen van 'Het Gebaar', een kleinschalige woonvoorziening voor doven en slechthorenden. Het had een feestelijke ceremonie moeten worden, maar het liep uit op een drama.

Toen er aan het touw werd getrokken, raakte de stellage uit balans en viel om. De 54-jarige Erna van der Pers, regiodirecteur van De Alliantie, kwam onder de driepoot terecht en overleed aan haar verwondingen. Een andere man raakte gewond. Veel mensen waren getuige van het tragische ongeluk.

Geen helmen

De dood van Van der Pers en het letsel van de gewonde man is volgens justitie te wijten aan de nalatigheid van de twee bouwbdrijven. Woensdag moeten ze zich voor de rechter verantwoorden. Volgens justitie is er van tevoren niet gekeken of de driepoot wel stabiel genoeg was. Daarnaast was er niet iemand in de buurt die de stellage als deskundige in de gaten kon houden en er werden geen veiligheidsinstructies gegeven. Ook droegen de mensen die bij de driepoot stonden geen helm.

Het OM stelt dat de twee bedrijven onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Zo hadden de organiserende partijen op de hoogte moeten worden gebracht van de risico’s van de bediening van de driepoot zonder begeleiding. De heipaal-constructie werd bediend door toekomstige bewoners van het complex, terwijl zij geen idee hadden hoe het apparaat werkte.

In totaal trokken veertien mensen aan het touw terwijl normaal gesproken maar zeven personen dat mogen doen. Omdat zij niet wisten waar ze precies moesten staan en hoe ze de driepoot moesten bedienen, trokken ze het valblok tegen de rammelschijf aan, waardoor de driepoot omviel.

Boete

De twee bedrijven worden als rechtspersoon vervolgd. Het Openbaar Ministerie kan dan geen gevangenisstraf eisen, maar bijvoorbeeld wel een hoge boete. Een van de bedrijven wil niet reageren op de aanklacht, van het andere bedrijf was de directie niet bereikbaar.